Estrutura de Missão para Acompanhamento do PRR-Açores coordenada por Ruí Luís

Rui Duarte Gonçalves Luís, natural de Angra do Heroísmo, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas e doutorado na área da Economia da Saúde.

O Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2025/A, de 26 de agosto, veio alterar o modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência dos Açores (PRR Açores), criando um órgão de coordenação técnica, assegurado por uma estrutura de missão.

Foi assim criada a Estrutura de Missão para Acompanhamento da Execução do PRR-Açores (EMPRR-Açores), visando “assegurar a monitorização permanente da realização dos investimentos financiados pelo PRR-Açores”.

A estrutura visa ainda “promover a articulação entre os diversos departamentos do Governo Regional, entidades beneficiárias e organismos de coordenação nacional, bem como a identificação e resolução atempada de constrangimentos”.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.