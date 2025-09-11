Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Estrutura de Missão para Acompanhamento do PRR-Açores coordenada por Ruí Luís

    A Estrutura de Missão para Acompanhamento da Execução do PRR-Açores vai ter como coordenador Rui Luís, formado em Organização e Gestão de Empresas, segundo despacho publicado em Jornal Oficial

    Hoje, 15:35

    Autor: Lusa/AO Online

    Rui Duarte Gonçalves Luís, natural de Angra do Heroísmo, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas e doutorado na área da Economia da Saúde.

    O Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2025/A, de 26 de agosto, veio alterar o modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência dos Açores (PRR Açores), criando um órgão de coordenação técnica, assegurado por uma estrutura de missão.

    Foi assim criada a Estrutura de Missão para Acompanhamento da Execução do PRR-Açores (EMPRR-Açores), visando “assegurar a monitorização permanente da realização dos investimentos financiados pelo PRR-Açores”.

    A estrutura visa ainda “promover a articulação entre os diversos departamentos do Governo Regional, entidades beneficiárias e organismos de coordenação nacional, bem como a identificação e resolução atempada de constrangimentos”.

    O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.