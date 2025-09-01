Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Rota do Leite e do Queijo na ilha Terceira tem ainda margem para crescer

    A Rota do Leite e do Queijo, criada há um ano na ilha Terceira, tem vindo a ganhar visibilidade, mas pode ainda crescer em número de explorações e de visitantes, segundo o município de Angra do Heroísmo

    Hoje, 16:46

    Autor: Lusa/AO Online

    “No fim de semana, dizia-me um agricultor que já não conseguia aceitar todos os pedidos de quem lhe telefonava para visitar a exploração. A rota vai crescendo e o nosso objetivo é que mais empresas de produção de leite entrem para a rota e que consiga ser uma mais-valia para o setor aliar agricultura e turismo”, afirmou, em declarações à Lusa, a vereadora do município de Angra do Heroísmo Fátima Amorim.

    A Rota do Leite e do Queijo foi lançada em maio de 2024, por iniciativa do município, em colaboração com a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória.

    O conceito passava por permitir que os turistas que visitam a ilha Terceira pudessem conhecer o dia-a-dia de uma exploração agrícola e provar o leite e o queijo ali produzidos.

    Desde o primeiro dia que a rota abrange oito produtores agrícolas, incluindo dois com queijaria, nos dois concelhos da ilha Terceira (Angra do Heroísmo e Praia da Vitória).

    “Somos tão pequenos que estes projetos fazem sentido se forem um projeto de ilha. [Os turistas] podem ir a uma exploração de leite na Praia da Vitória e vir a uma queijaria em Angra do Heroísmo”, explicou Fátima Amorim à Lusa.

    O número de produtores não aumentou, mas a lista de empresas de animação turística, que fazem a ponte com as explorações, passou de três para 11 no espaço de um ano, incluindo alguns produtores que decidiram também assumir esse papel.

    Sem números exatos das visitas, a vereadora do município de Angra do Heroísmo disse que o projeto “ainda está a dar os primeiros passos”, mas já registou um crescimento significativo na procura.

    “É uma rota que vai crescendo de dia para dia. Já tivemos pessoas a vir de outras ilhas para a Terceira e que também visitam a rota. É daqueles projetos que dão gosto a implementar. Tem tudo para dar certo e ser também mais um contributo para o rendimento dos produtores agrícolas”, vincou.

    Segundo Fátima Amorim, nem todos os produtores registam o mesmo nível de procura, mas o ‘feedback’ tem sido positivo.

    “Eles próprios têm andado pelos hotéis e pelas agências de viagens a promover a sua rota”, realçou.

    Este ano, o município divulgou a rota na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), fazendo-se acompanhar pelos produtores.

    Criou também pequenos vídeos promocionais, que circulam nas redes sociais, para dar maior visibilidade ao projeto.

    “O objetivo é crescer cada vez mais, apresentar novos produtos, porque tem uma parte de experiência na própria exploração, que vai desde o maneio dos animais à gastronomia”, reforçou a autarca.

    A entrada de novos produtores agrícolas no projeto exige a entrega de documentação no município de Angra do Heroísmo e a verificação de que a exploração tem condições adequadas e oferece experiências enquadradas no conceito da rota.

    As visitas podem ser marcadas, consoante a disponibilidade dos produtores, que continuam a ter de fazer o trabalho agrícola, na página da Internet https://rotadoleiteedoqueijo.pt, onde já se podem ler alguns comentários de quem participou.

    “Na página damos a possibilidade de deixarem o seu testemunho da visita e temos tido sempre grandes elogios para os agricultores que recebem o turista”, concluiu Fátima Amorim.﻿

    Relacionadas
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.