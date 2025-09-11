Açoriano Oriental
    • CGTP-IN/Açores promove ações de luta contra pacote laboral do Governo

    A estrutura da CGTP-IN nos Açores marcou, para o período de 18 a 30 de setembro, ações de luta na região “contra o pacote laboral” proposto pelo Governo da República

    Hoje, 15:16
    CGTP-IN/Açores promove ações de luta contra pacote laboral do Governo

    Autor: Lusa/AO Online

    Em nota de imprensa, a CGTP-IN/Açores refere que vai avançar com “ações de luta nos Açores contra o pacote laboral proposto pelo Governo da República, exigindo maiores salários e mais direitos para quem trabalha.

    Concentrações, plenários sindicais e greves, entre outras iniciativas, marcarão estes dias de luta.

    “O pacote laboral proposto pelo Governo da República é um verdadeiro assalto aos direitos dos trabalhadores. Contudo, se, no plano nacional, os seus objetivos já são gravíssimos, na região, estes serão sentidos de forma ainda mais dramática”, refere a estrutura regional.

    Os sindicalistas dizem que o Governo da República quer “facilitar os despedimentos, a precariedade e a incerteza no posto de trabalho, alargar o trabalho temporário, atacar a liberdade sindical, dificultar a vida familiar e os direitos da parentalidade”.

    A CGTP/Açores considera que se “atenta diretamente contra o problema demográfico” que os Açores vivem, pretendendo-se “generalizar ainda mais os salários baixos e aproximá-los do salário mínimo, dificultar a negociação coletiva com as empresas e a assinatura de acordos coletivos de trabalho”.

    Esta estrutura sindical pretende levar o seu protesto “até ao Governo Regional e à Assembleia Regional, exigindo a defesa dos interesses da região”.

    A CGTP-IN agendou, entretanto, para 20 de setembro uma jornada nacional de luta contra o pacote laboral, programando manifestações em Lisboa e no Porto.


