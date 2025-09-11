CGTP-IN/Açores promove ações de luta contra pacote laboral do Governo

Em nota de imprensa, a CGTP-IN/Açores refere que vai avançar com “ações de luta nos Açores contra o pacote laboral proposto pelo Governo da República, exigindo maiores salários e mais direitos para quem trabalha.

Concentrações, plenários sindicais e greves, entre outras iniciativas, marcarão estes dias de luta.

“O pacote laboral proposto pelo Governo da República é um verdadeiro assalto aos direitos dos trabalhadores. Contudo, se, no plano nacional, os seus objetivos já são gravíssimos, na região, estes serão sentidos de forma ainda mais dramática”, refere a estrutura regional.

Os sindicalistas dizem que o Governo da República quer “facilitar os despedimentos, a precariedade e a incerteza no posto de trabalho, alargar o trabalho temporário, atacar a liberdade sindical, dificultar a vida familiar e os direitos da parentalidade”.

A CGTP/Açores considera que se “atenta diretamente contra o problema demográfico” que os Açores vivem, pretendendo-se “generalizar ainda mais os salários baixos e aproximá-los do salário mínimo, dificultar a negociação coletiva com as empresas e a assinatura de acordos coletivos de trabalho”.

Esta estrutura sindical pretende levar o seu protesto “até ao Governo Regional e à Assembleia Regional, exigindo a defesa dos interesses da região”.

A CGTP-IN agendou, entretanto, para 20 de setembro uma jornada nacional de luta contra o pacote laboral, programando manifestações em Lisboa e no Porto.