    • Capacidade máxima de armazenamento da Lotaçor está esgotada

    A Lotaçor está a atingir a sua capacidade máxima de armazenamento na Região, tendo  já recorrido a privados para aumentar a sua capacidade

    Hoje, 09:07
    Capacidade máxima de armazenamento da Lotaçor está esgotada

    Autor: Arthur Melo
    Em entrevista ao Açoriano Oriental, Reinaldo Arruda, vogal Executivo do Conselho de Administração da Lotaçor, afirma que a situação que está a viver-se na Região nesta altura deriva da safra abundante de tunídeos em 2025 e do facto de ainda haver um elevado número atum-patudo armazenado ...
