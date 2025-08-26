Capacidade máxima de armazenamento da Lotaçor está esgotada

Autor: Arthur Melo
Em entrevista ao Açoriano Oriental, Reinaldo Arruda, vogal Executivo do Conselho de Administração da Lotaçor, afirma que a situação que está a viver-se na Região nesta altura deriva da safra abundante de tunídeos em 2025 e do facto de ainda haver um elevado número atum-patudo armazenado ...
Regional Ver Mais
-
premiumIndústria não está a absorver a totalidade dos tunídeos armazenados nos entrepostos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Anfiteatro da ALRAA recebe Festa do Cinema ao Ar Livre