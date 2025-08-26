Indústria não está a absorver a totalidade dos tunídeos armazenados nos entrepostos

Autor: Arthur Melo
A safra de atum-bonito no corrente ano está a superar as expectativas dos pescadores e de todo o setor (a de atum-patudo, no início do ano, já tinha surpreendido), mas a colocar um sério problema de logística na Região. É que começa a faltar espaço para o armazenamento dos tunídeos que est...
Regional Ver Mais
-
premiumIndústria não está a absorver a totalidade dos tunídeos armazenados nos entrepostos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Anfiteatro da ALRAA recebe Festa do Cinema ao Ar Livre