Aplicação My Saúde Açores atinge meta de 25 mil registos para acesso ao PRR

“A conquista deste objetivo antes do prazo previsto demonstra a forte adesão dos açorianos e o empenho dos profissionais de saúde nesta missão pioneira de modernização do Serviço Regional de Saúde”, adiantou o executivo açoriano, em comunicado.

Para que fosse financiada pelo PRR, a aplicação tinha de atingir 25 mil registos até ao final de setembro, mas, segundo o executivo açoriano, a meta foi alcançada na passada sexta-feira.

Lançada no final de janeiro, a aplicação My Saúde Açores disponibilizou, numa primeira fase, “funcionalidades como pedidos de marcação de consultas, teleconsultas e acesso aos principais dados clínicos”.

Permitia ainda “associar vários utilizadores a um único número de telefone, facilitando o acompanhamento de filhos, pais ou avós”.

Entretanto, foram introduzidas novas funcionalidades como o acesso aos resultados das análises clínicas ou o registo de parâmetros vitais.

“O ‘feedback’ dos utentes tem sido fundamental para a evolução da aplicação, permitindo ajustá-la às suas reais necessidades. A expansão do projeto prossegue com a previsão da introdução de novas funcionalidades em breve e a integração gradual do Hospital do Divino Espírito Santo de forma a incluir todas as funcionalidades já disponíveis nos restantes hospitais da região”, salientou o executivo açoriano.

A aplicação My Saúde Açores é uma das medidas do Hospital Digital dos Açores, financiado em 30 milhões de euros pelo PRR.

Em julho, secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores disse que a taxa de execução do Hospital Digital estava “acima dos 70%”.

O Hospital Digital integra ainda a aquisição de equipamentos para diferentes unidades de saúde no arquipélago e o projeto MUSA - Modelo Único de Saúde dos Açores, que permitirá a interoperabilidade dos sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde.