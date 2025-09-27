Ucrânia: Rússia anuncia conquista de três cidades no leste ucraniano

O exército russo avançou em comunicado que as cidades de Derylove e Maiske, na região de Donetsk, e de Stepove, na região de Dnipropetrovsk foram conquistadas e estão agora nas mãos dos militares russos.



O Ministério da Defesa russo afirmou ter tomado cerca de 0,8% da área total da Ucrânia desde o início do ano.



A Ucrânia adiantou ainda que uma pessoa foi morta na sexta-feira à noite e outras 12 ficaram feridas num ataque aéreo russo na região de Kherson, no sudeste do país, acrescentando que outro ataque também danificou as linhas ferroviárias da região vizinha de Odessa.



Moscovo informou que uma refinaria de petróleo na região russa de Chuváchia suspendeu as operações após o ataque de um drone ucraniano.



Em resposta aos ataques, a Ucrânia tem como alvos regulares indústrias militares e instalações energéticas russas, incluindo refinarias de petróleo.



As tentativas diplomáticas para pôr fim ao conflito, que se aproxima agora do seu quarto ano, falharam, uma vez que o Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia ter sucesso na recuperação de todo o seu território à Rússia, que, pelo seu lado, afirmou a sua determinação em continuar a ofensiva.

