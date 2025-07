Universidade de Coimbra integra projeto de 30ME para melhorar investigação sobre cancro

“Ao longo de cinco anos, o UNCAN-CONNECT pretende gerar novas plataformas e sinergias para impulsionar a investigação e, futuramente, novos tratamentos para o cancro, uma das grandes preocupações da medicina na atualidade, que na Europa é responsável por 1,2 milhões de mortes por ano”.

O consórcio europeu UNCAN-CONNECT: Rede Colaborativa Descentralizada para o Avanço da Investigação e Inovação sobre Cancro (Decentralized Collaborative Network for Advancing Cancer Research and Innovation), integrado pela Universidade de Coimbra e Unidade Local de Saúde de Coimbra, vai arrancar em 01 de setembro e decorre até agosto de 2030.

Irá receber cerca de 30 milhões de euros, no âmbito do Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia, para promover a investigação e a inovação na área do cancro, permitindo um acesso seguro, interoperável e ético a dados de saúde relacionados com o cancro em toda a União Europeia.

De acordo com a coordenação do projeto, visa promover a interoperabilidade, o progresso científico, os processos de ciência aberta e o fortalecimento da colaboração entre investigadores, empresas, representantes de doentes, instituições públicas e cidadãos.

“Atualmente, os avanços do conhecimento sobre cancro exigem abordagens colaborativas e integradas, capazes de combinar grandes volumes de dados, inovação tecnológica e investigação multidisciplinar para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento”, destacou a equipa portuguesa do UNCAN-CONNECT.

Em Coimbra, serão implementados quatro estudos clínicos, nas áreas do cancro pediátrico, pancreático, próstata e linfoma.

A Universidade de Coimbra participa no projeto através de uma equipa clínica e de investigação, liderada pela docente e investigadora da Faculdade de Medicina Ana Margarida Abrantes; enquanto a equipa da Unidade Local de Saúde de Coimbra é liderada pelo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e diretor do Serviço de Urologia e Transplantação Renal, Arnaldo Figueiredo. Em Portugal, integra também o consórcio o Instituto Pedro Nunes.

O consórcio é liderado pela Universidade de Tartu (Tartu Ülikool), na Estónia, e reúne um consórcio multidisciplinar composto por 53 instituições de 19 países.

Um dos principais contributos que o consórcio pretende lançar é uma nova plataforma aberta às comunidades científica e clínica, para facilitar o acesso a dados de investigação na área do cancro.

“Esta plataforma será testada e validada através de estudos clínicos específicos em seis tipos de cancro: pediátrico, linfoma, pancreático, ovário, pulmonar e próstata”, avançou a equipa de Portugal que integra o UNCAN-CONNECT.

Visa também estabelecer sinergias com infraestruturas europeias de investigação já existentes, como a BBMRI-ERIC – Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure.

Vai, igualmente, colaborar com iniciativas como a EOSC4Cancer – European Open Science Cloud for Cancer, a CanSERV – Providing cutting edge cancer research services across Europe, e a EUCANImage – Novel pan-European imaging platform for artificial intelligence advances in oncology.

Segundo a equipa portuguesa, as sinergias com estas iniciativas garantirão a partilha eficiente, a integração e a reutilização de dados entre os Estados-Membros, maximizando o impacto da investigação em cancro na Europa.

O UNCAN-CONNECT vem dar continuidade ao projeto UNCAN.eu, que deu os primeiros passos para o surgimento deste novo consórcio, que agora vai operacionalizar os resultados do projeto anterior, nomeadamente criando circuitos de recolha e disponibilização de dados sobre cancro para toda a Europa.