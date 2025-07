Escolas Profissionais promovem formação para empregados e desempregados

Entre as áreas de formação em oferta estão turismo e lazer, cozinha, pastelaria, produção agrícola e animal, agricultura, silvicultura e pescas, segurança, manuseamento e conservação do pescado, língua inglesa, comércio, eletricidade e energia, contabilidade e fiscalidade, trabalho social e orientação, saúde, transportes, metalurgia, metalomecânica e ciências informáticas, segundo um comunicado do Governo Regional.

A oferta formativa foi proposta pelas Escolas Profissionais e pelo Centro de Qualificação dos Açores e aprovada pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, no âmbito do Qualifica.In, uma medida criada pelo Governo dos Açores e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a região. Podem candidatar-se empregados e desempregados com idade igual ou superior a 18 anos.