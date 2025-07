O festival, organizado pelo Grupo Folclórico Ilha Verde, conta com a participação do Grupo Folclórico de São Miguel, do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento, do Grupo Folclórico de São Jorge e do Grupo Folclórico de São Pedro da Lomba do Cavaleiro.

A autarquia refere, em nota de imprensa, que o XXXI Festival de Folclore do Grupo Folclórico Ilha Verde “promete voltar a encher a Praça do Município com apresentações onde a dança, a música e os trajes típicos ganham ainda mais encanto”.