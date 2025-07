Prisão preventiva para casal suspeito de tráfico de droga em Ponta Delgada

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, o homem e a mulher, ambos com 32 anos, foram detidos através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação realizada pela Brigada Anticrime da PSP e dirigida por um magistrado do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada, para “apurar os contornos associados a várias denúncias reportadas às autoridades, que apontavam para a existência de um quadro de tráfico de droga com projeção da sua atividade, concretamente de venda de heroína”, na freguesia dos Arrifes.

Na sequência da investigação, foi efetuada uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, que resultou na apreensão de 85 doses de heroína e dinheiro, entre outros artigos relacionados com a alegada atividade criminosa, incluindo alguns objetos “provenientes de diversos furtos a estabelecimentos comerciais ocorridos na área de Ponta Delgada”, indicou a PSP.

Os detidos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, tendo ficado a aguardar os ulteriores termos do processo “sujeitos à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva”.

O Comando Regional da PSP dos Açores referiu que os resultados da investigação “assumem especial importância, em virtude de se revelarem um importante contributo para o restabelecimento da ordem, segurança e tranquilidade pública no concelho de Ponta Delgada, particularmente na freguesia dos Arrifes”.