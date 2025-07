Ouvidoria da Povoação recebe Aldeia da Esperança em 2027

O anúncio foi feito pelo bispo de Angra, na sessão de encerramento do evento que marcou o Jubileu dos Jovens e que se realizou, ao longo da semana, na Caldeira da Fajã de Santo Cristo, na ilha de São Jorge.



Para o ouvidor, o padre Francisco Rodrigues, trata-se de um desafio, recebido com alegria e responsabilidade.



“Foi com muita alegria e entusiasmo que agarramos este desafio para que seja uma grande Aldeia da Esperança", disse, citado pelo sítio da Igreja Açores. O sacerdote acrescentou ainda que "é para nós uma forma de nos revitalizarmos e de nos por à prova na nossa fé e na causa do Evangelho. É um evento que se assume como um instrumento de evangelização e por isso é muito importante sobretudo para esta camada mais jovem”.