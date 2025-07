Senadores democratas acusam Trump de abuso de poder em guerra comercial contra Brasil

No documento, publicado pelo portal de notícias brasileiro G1, destacam que os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, os senadores democratas afirmam que a “ameaça de tarifas feita [pela] administração [Trump] claramente não se refere a isso.”

“A ameaça de impor tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil e a ordem para que o Representante de Comércio dos EUA inicie uma investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 têm como principal objetivo forçar o sistema judiciário independente do Brasil a interromper a acusação contra o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro”, lê-se no documento.

“Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação”, acrescentam.

Os senadores democratas também argumentam que uma retaliação do Brasil aumentaria os custos de vários produtos para famílias e empresas norte-americanas.

Para os signatários da carta, “usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em favor de um amigo", como alegam que Trump está a fazer, “é um grave abuso de poder, enfraquece a influência dos EUA no Brasil e pode prejudicar os interesses [norte-americanos] mais amplos na região”.

Alertam ainda que “uma guerra comercial com o Brasil também aproximaria o país da República Popular da China (RPC), num momento em que os EUA precisam combater agressivamente a influência chinesa na América Latina”.

No dia 09 de julho, Trump publicou uma carta endereçada ao Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas redes sociais, anunciando a aplicação de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 01 de agosto.

Segundo Trump, a medida representa uma consequência da "caça às bruxas" sofrida pelo ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro enfrenta um julgamento criminal sob a acusação de liderar um plano golpista para se manter no poder e impedir a posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de perder as eleições de 2022.