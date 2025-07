FPF anuncia Grande Congresso do futebol português para janeiro de 2026

"Um fórum de reflexão, que juntará todos os agentes desportivos, desde jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes e restantes elementos, desde médicos, fisioterapeutas, analistas, etc, num evento que indicará quais os caminhos a seguir para o futuro", realçou em comunicado o dirigente.

O evento prevê dois dias de reflexão e debate sobre o futebol em todas as suas vertentes, com a apresentação do trabalho e das conclusões das 19 comissões, já em pleno funcionamento, apontando os caminhos a seguir para o desenvolvimento da indústria.

As comissões foram apresentadas, em maio deste ano, e o Fórum do Futebol anunciou a composição das comissões, 19 no total, com a coordenação de Manuel Nunes.

Ao todo são constituídas por 65 membros e uma centena de peritos na definição do futuro do futebol nacional, num novo modelo de governação, moderno e inclusivo.

Cada comissão tem a orientação de um presidente, com um vice-presidente, um vogal e um número variável de peritos, que representam o universo dos sócios ordinários, e que asseguram a representatividade de toda a comunidade do futebol.