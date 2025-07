Júlia Santos recebe primeira bolsa de estágio “André Bradford”

A bolsa, que resulta de um compromisso de campanha do eurodeputado André Franqueira Rodrigues, foi criada em homenagem ao eurodeputado açoriano André Bradford, falecido em 2019, recorda uma nota de imprensa.



Júlia Bigotte Santos é licenciada em Estudos Europeus pela Universidade dos Açores. Ao longo do seu percurso académico, destacou-se pela "participação em programas de mobilidade internacional e por um forte envolvimento em projetos de associativismo juvenil, tanto a nível local como nacional. Colaborou com diversas organizações ligadas à representação estudantil e à juventude, desenvolvendo trabalho em contextos europeus e de participação cívica".



O estágio tem início a 1 de setembro de 2025, com duração de cinco meses, e decorrerá junto da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu, em Bruxelas.



Com esta bolsa, a Delegação pretende "continuar o legado de André Bradford, incentivando o envolvimento cívico, o pensamento europeu e o aprofundamento do papel dos Açores no projeto europeu, através da capacitação de jovens da região", finaliza o comunicado.