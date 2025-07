SATA já começou a pagar subsídio de férias aos trabalhadores

A regularização dos pagamentos foi avançada pela Antena1/Açores e confirmada à agência Lusa por fonte oficial do Governo dos Açores.

No domingo, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) alertou que a SATA ainda não tinha liquidado os subsídios de férias, que deveriam ter sido regularizados na sexta-feira passada.

“A companhia tinha o compromisso de efetuar o pagamento do subsídio de férias. Era suposto ser pago no dia 18 de julho. No entanto, verificamos através dos nossos associados que essa regularização não tinha sido feita”, disse o presidente do SNPVAC, em declarações à agência Lusa.

Na ocasião, o sindicalista Ricardo Penarróias lamentou a “falta de comunicação” da SATA com os trabalhadores.

“Sabemos da atual situação difícil da empresa. Temos consciência disso. E, é por isso que não avançamos desde logo, no dia 02 de julho, com nenhuma queixa à ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), nem com nenhuma ação em tribunal. E, agora estamos a aguardar”, sustentou o presidente do SNPVAC.

De acordo com a legislação, o subsídio de férias deve ser pago antes do início do período de férias do trabalhador, sendo habitual aquele subsídio ser pago em conjunto com o vencimento do mês anterior ao início do período de férias.

As duas companhias aéreas do grupo SATA, a Azores Airlines e a SATA Air Açores, fecharam 2024 com um prejuízo acumulado de 82,8 milhões de euros, mais do dobro do ano anterior, segundo dados divulgados pela empresa, em junho.

No ano passado, a SATA Internacional - Azores Airlines (que opera de e para fora do arquipélago) registou um resultado líquido negativo de 71,2 milhões de euros, o que compara com um prejuízo de 26,08 milhões de euros em 2023.

Já a SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) reportou um resultado líquido negativo de 11,6 milhões de euros em 2024, contra 9,97 milhões de prejuízo no ano anterior.

O prejuízo acumulado das duas companhias somou 82,8 milhões de euros no ano passado, mais do dobro dos 36 milhões reportados em 2023.

A privatização da Azores Airlines está a ser negociada com o consórcio Newtour/MS Aviation.