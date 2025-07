O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou estar “preocupado” com a “difícil” situação financeira da SATA e mostrou-se “solidário” com os trabalhadores do grupo que ainda aguardam o pagamento dos subsídios de férias, depois da empresa ter falhado o prazo estipulado - dia 18 de julho - para regularizar a situação.



Em declarações aos jornalistas no Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, o presidente do Governo Regional admitiu estar a acompanhar a situação com “preocupação”, mas deixou a garantia de que os subsídios de férias serão pagos ainda esta semana.

“A notícia que tenho é que contam pagar o subsídio de férias esta semana. E, portanto, o Governo acompanha preocupado, solidário com os trabalhadores, solidário com o conselho de administração que tem uma enorme dificuldade na gestão daquele grande Grupo e que tem, ao longo de muitos anos, dificuldades imensas e que não se resolvem num instante”, ressalvou à Antena 1/Açores.

À margem de uma audiência com o eurodeputado Andrey Novakov, coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, José Manuel Bolieiro frisou que “a gestão e a administração da SATA é da responsabilidade do conselho de administração” e realçou que “é bom que saibam todos que a situação do Grupo é difícil e, por isso, todos fazem um esforço para que haja sustentabilidade e sobrevivência da empresa”.

“O Governo tem-se empenhado ao máximo no quadro legal das suas competências e de relacionamento empresarial”, destacou ainda o líder do executivo regional.

Segundo avançou a Antena 1/Açores, o conselho de administração da SATA garantiu às comissões de trabalhadores, numa nota interna, que o processamento do subsídio será feito ainda durante o dia de hoje [22 de julho].

Recorde-se que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) denunciou o incumprimento da Azores Airlines no pagamento do subsídio de férias, que estava previsto para o dia 18 de julho.

Num e-mail enviado aos associados, o sindicato refere que questionou a empresa “ainda durante a manhã” de sexta-feira sobre a regularização dos valores em dívida, mas que “mais uma vez, a administração da SATA falhou, não só não cumprindo o que tinha assumido - que seria a regularização durante esta semana - como falhando também na comunicação”.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil avançou que “não é insensível à atual situação financeira da empresa”, mas não pode “admitir que não se cumpra aquilo que foi acordado”.