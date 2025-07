No próximo domingo, entre as 15h00 e as 21h00, a Ribeira Grande vai acolher a primeira edição do Festival Sorriso, numa organização da Associação Século em Ação.

O Festival Sorriso foi pensado para toda a família, desde miúdos a graúdos, com o objetivo de proporcionar uma tarde animada, com muita música e diversão.

Paulo Silva, da Fábrica de Espectáculos, promotora do evento, afirma que “sentimos a necessidade, na ilha de São Miguel em geral e na Ribeira Grande em particular, de fazer um evento que fosse transversal a todos, que trouxesse, a nível nacional e com complementos regionais, diversos artistas, por forma a moldar um espaço dedicado à família. A intenção é que levem memórias para o futuro, que passam uma tarde muito animada”.

Este evento tem uma particularidade porque as famílias poderão levar o seu animal de estimação.

O Festival Sorriso vai decorrer no Largo dos Cabouqueiros, na Ribeira Grande, uma “zona muito ampla, que já foi um campo de futebol, à beira-mar, com um enquadramento muito bonito, com um pôr sol fantástico”, disse Paulo Silva, acrescentando que o espaço foi “todo transformado para acolher este evento e dentro de um plano de segurança elaborado para todas as entidades competente”.

O Festival Sorriso vai contar com a presença da Nina Toc Toc, de dois palhaços do continente, nomeadamente do Porto, o Palhaço Pintarolas, da Operação Nariz Vermelho, e de Lisboa vem o Palhaço Sorriso.

Haverá uma estreia nacional, trata-se da ‘Dança se souber’ com a DJ Tik Tok. Este é “um conceito que foi criado por nós, que vamos lançar no país todo e que a estreia é na Ribeira Grande, onde todas as músicas mais conhecidas do Tik Tok e com as suas coreografias, serão apresentadas neste recinto”, adianta Paulo Silva.

O Festival Sorriso também contará com as figuras da Disney, com banda móvel, parques insufláveis, modelagem de balões, pinturas faciais, ou seja, “temos diversas atividades durante o dia, para que as crianças e as famílias sintam-se à vontade e se divirtam”.

Esta é a primeira edição do Festival Sorriso nos Açores e as expectativas, segundo Paulo Silva, “são altas”.

“Temos tido uma procura bastante elevada e estamos entusiasmados porque nunca se fez nada com esta dimensão e com este cartaz. Estamos expectantes que seja uma tarde bem passada em família”, afirmou.

No que diz respeito aos bilhetes, há um pack família com um valor de 40 euros para quatro pessoas e o bilhete individual com valor de 13 euros.