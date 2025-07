Concerto Jubilar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima

Ao Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, juntam-se alguns elementos do Grupo Coral da Paróquia de Fátima.



Serão interpretadas obras de diversos compositores, como Marco Frisina, Jay Althouse, John Rutter, entre outros.



Este concerto insere-se na dinâmica da "vivência do Jubileu da Esperança que estamos a celebrar e a viver e na Pastoral da Cultura da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima", refere nota de imprensa da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.



Para a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, este concerto "não se trata apenas de um momento cultural, mas também de evangelização e de espiritualidade, ajudando a viver o espírito e a dinâmica do Jubileu da Esperança. Este concerto será, sem dúvida, mais um dos momentos altos da celebração do Jubileu da Comunidade de Nossa Senhora de Fátima", refere a mesma nota de imprensa.