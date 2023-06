United Airlines retoma ligação Nova Iorque/ Ponta Delgada

A companhia de aviação norte-americana, United Airlines, volta a realizar este ano o voo direto entre Ponta Delgada e Nova Iorque/Newark, com voos diários nos três meses do verão, entre 21 de junho e 11 de setembro, numa operação que se irá prolongar até 27 de setembro de 2023, em moldes idênticos aos do ano passado.

Conforme avança a United Airlines em nota de imprensa, esta rota junta-se às ligações da United Airlines já existentes em Portugal, como é o caso da operação diária, sem escalas, durante todo o ano, entre Lisboa e Nova Iorque/Newark e a operação sazonal entre Lisboa e Washington Dulles, bem como a ligação entre a cidade do Porto e Nova Iorque/Newark.

Citado em nota de imprensa, o responsável comercial em Portugal da United Airlines, José Ferreira, refere que “como a única companhia aérea americana que liga os Açores à área metropolitana de Nova Iorque, estamos muito satisfeitos por regressar a Ponta Delgada para a época de verão de 2023”, acrescentando que “com o regresso do voo para Nova Iorque/Newark, os nossos clientes nos Açores podem tirar partido de um serviço direto para os EUA, bem como de uma rede de rotas inigualável a partir do hub da United em Nova Iorque/Newark, que oferece ligações convenientes e sem escalas para 60 destinos nas Américas”.

José Ferreira refere ainda que “esta rota também proporciona um acesso mais fácil para os visitantes dos EUA às deslumbrantes ilhas dos Açores.”

Por seu lado e também citado em nota de imprensa, Francisco Pita, chief comercial officer da ANA Aeroportos de Portugal / VINCI Airports, saúda o regresso da United Airlines aos Açores, “uma das maiores companhias aéreas norte-americanas e um importante parceiro da ANA”, salientando que “o regresso desta operação evidencia a sustentabilidade desta rota, que contribui para a diversificação da conectividade aérea dos Açores, com forte impacto positivo no turismo e na economia da Região “.

Refira-se que a operação da United Airlines para os Açores está a ser efetuada com aviões Boeing 737 MAX 8, sendo este o modelo mais recente da frota da United e com um novo interior exclusivo para a companhia norte-americana.

No total, a United Airlines refere ainda que está a voar para 37 cidades na Europa, África e Médio Oriente durante o verão deste ano.