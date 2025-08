Trabalhadores do 'handling' da Ryanair em Madrid anunciam 22 dias de greve

De acordo com a agência espanhola EFE, a primeira paralisação da empresa Azul (filial da Ryanair), que afeta a operação no aeroporto de Barajas, em Madrid, está prevista para o fim de semana prolongado de 15 a 17 de agosto, seguindo-se os fins de semana de 23 e 24 e 30 e 31 deste mês.



A paralisação estende-se ainda aos fins de semana de 06 e 07, e 13 e 14 de setembro, 11 e 12 de outubro, 01 e 02, 08 e 09 de novembro e 20 e 21, 27 e 28 e 31 de dezembro.



As centrais sindicais UGT e CGT referem que já entregaram o pré-aviso de greve e explicam que os motivos para esta paralisação se justificam pelas sanções aplicadas a trabalhadores que se recusam a fazer horas não obrigatórias, com penalizações que podem chegar a 36 dias sem trabalho nem remuneração.



Além disso, acusam a empresa de dificultar a ação sindical, escondendo informações, bloqueando o funcionamento da comissão de trabalhadores, desrespeitando sentenças judiciais transitadas em julgado e praticando discriminações salariais contra o pessoal a tempo parcial.