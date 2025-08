PR diz que situação de alerta “faz sentido” porque “mais vale prevenir do que remediar

Numa reação ao jornalistas ao anúncio feito pela ministra da Administração Interna, durante a visita à ilha da Graciosa, Açores, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que a ativação da situação de alerta “faz sentido" porque, “havendo tempo", mais vale “prevenir do que remediar”, acrescentando que “ninguém pode dizer que não foi prevenido” para este “período que se prevê que seja muito difícil”.



“Prevenir significa, a opinião pública, os portugueses em geral saberem o que se passa, as autoridades terem poderes mais fortes para ir mais longe do que normalmente vão, quando recomendam que não se faça fogo, que não haja certas atividades mais perigosas, deixam de recomendar, passam a proibir, a interditar, a vedar”, detalhou.



Marcelo explicou que esta era “uma solução que estava preparada” pelo Governo para depois de “terminado um ciclo” de combate aos incêndios que atingiram o norte do país durante a última semana.



O Presidente da República disse que o executivo tinha já previsto, desde o início da semana, um agravamento das condições meteorológicas “com condições muito favoráveis a fogos intensos, mais graves” e assegurou que foi previamente informado desta decisão pelo primeiro-ministro antes do anúncio.



Marcelo disse ainda que agora é preciso “esperar para ver como evoluem” os incêndios para avaliar a necessidade de o país recorrer a ajuda externa, explicando que a cautela que pediu, esta quinta-feira, em relação a pedidos de ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil dizia respeito ao momento das suas declarações e não a situações futuras.



Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.



“Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental”, disse Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país.



A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira.