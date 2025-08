Papa solidário com jovens de Gaza e da Ucrânia no encerramento do Jubileu da Juventude

“Estamos com os jovens de Gaza e com os jovens da Ucrânia! Com todos aqueles países ensanguentados pela guerra”, proclamou antes da oração do Angelus, no palco da esplanada de Tor Vergata, na periferia romana.



Para o líder da Igreja Católica, a ampla participação dos jovens no jubileu demonstra que “outro mundo é possível”, um mundo de “fraternidade e amizade”, em que “os conflitos não sejam resolvidos com armas, mas com diálogo”.



“Em comunhão com Cristo e na nossa esperança de paz pelo mundo, estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos”, afirmou o Papa, que ainda não tinha feito uma alusão aos conflitos, suscitando o aplauso da multidão.



As autoridades locais e o Vaticano já confirmaram que a participação no Jubileu dos Jovens ultrapassou o milhão de pessoas, contando com a participação de jovens peregrinos de 146 países, incluindo 11.500 portugueses, numa representação que está “no ‘top 5’ das maiores delegações presentes.