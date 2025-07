Três sismos sentidos na Ribeira Grande

Em comunicado, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) adianta que às "15h43, 15h47 e 15h56 foram registados três evento sentidos. O primeiro com magnitude 1,3 (Richter) e epicentro a cerca de 1 km a leste–sudeste da Ribeira Grande. O segundo com magnitude 1,7 (Richter) e epicentro a cerca de 1 km a sudoeste da Ribeirinha e o terceiro com magnitude 1,0 (Richter) e epicentro a cerca de 0,5 km a sudoeste da Ribeira Grande.



O CIVISA diz ainda que o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na Ribeirinha, Matriz e Conceição. O segundo evento foi sentido com intensidade IV, igualmente, na Ribeirinha, Matriz e Conceição, bem como com intensidade III na Ribeira Seca e Santa Bárbara. O terceiro evento foi sentido com intensidade III/IV também na Ribeirinha, Matriz e Conceição.



O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação.