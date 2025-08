Noite Europeia dos Vulcões nos Açores recorda crise Fogo-Congro de há 20 anos

Organizada pelo Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) da Universidade dos Açores e o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), trata-se da 8.ª edição deste evento que pretende sensibilizar a população para a temática e promover um diálogo entre público e cientistas, numa região onde existem 26 sistemas vulcânicos ativos, oito dos quais submarinos.



Segundo o programa preliminar divulgado na página oficial do IVAR, nesta edição de 2025 será recordada a crise sismovulcânica do Fogo-Congro que ocorreu há 20 anos, em 2005, um período de intensa atividade sísmica naquele sistema vulcânico, na ilha de São Miguel.



Perceber o impacto do vulcanismo na vegetação e, até mesmo, como pode inspirar a criação de obras de arte e testar a capacidade respiratória são outras das atividades da Noite Europeia dos Vulcões.



De acordo com a organização, a Noite Europeia dos Vulcões contará ainda com uma apresentação oral - “Fogo - sabias que...?” -, que será também transmitida 'online' na página da rede social facebook do IVAR (https://facebook.com/IVAR.UAc).



A iniciativa decorrerá no Complexo Científico da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a partir das 20:30 locais (21:30 em Lisboa) e é aberta a todos os interessados.



Está também prevista uma atividade designada “vem monitorizar o teu vulcão”, direcionada para menores de 12 anos, indica o programa preliminar.



Nos Açores existem 26 sistemas vulcânicos ativos, oito dos quais submarinos, segundo a página do IVAR, uma unidade pluridisciplinar de investigação cujas atividades se desenrolam em torno da prevenção e da previsão de desastres, catástrofes e calamidades naturais, em cooperação técnica e científica, nacional e internacional.



O CIVISA tem como missão principal a gestão da rede de monitorização sismovulcânica dos Açores, a avaliação do estado de atividade dos sistemas vulcânicos ativos e a emissão de Alertas e Avisos às autoridades e à população.