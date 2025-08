Pilotos da SATA apoiam financiamento, mas exigem reformas estruturais

Numa reunião prévia entre a Direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e o Conselho de Administração da SATA Air Açores, decisiva para o apoio dos pilotos, foi garantido que os fundos obtidos com o aval do Governo Regional serão aplicados prioritariamente na melhoria operacional da companhia.

De acordo com um comunicado do SPAC, entre as prioridades apontadas estão a manutenção e melhorias nas aeronaves Q400 e Q200, a instalação de equipamento de climatização nas escalas operadas pelo Q200, bem como o reforço do compromisso com a estabilidade e sustentabilidade da companhia, considerada um ativo estratégico para a Região Autónoma.

Apesar do voto de confiança, os pilotos afirmam que esta decisão não representa uma "carta branca" à administração. O SPAC sublinha a necessidade urgente de resolver os problemas operacionais e organizacionais identificados, além da renovação de várias estruturas intermédias, cuja atuação tem sido percecionada como um entrave à execução eficaz da estratégia delineada pelo Conselho de Administração.

O sindicato anunciou ainda que irá solicitar uma audiência à tutela governamental, com o objetivo de transmitir diretamente as preocupações e prioridades da classe, destacando a importância de assegurar condições de estabilidade na administração e garantir a concretização dos planos económico-financeiros em curso, numa fase considerada crítica para a transportadora açoriana.

Os pilotos reafirmaram o seu compromisso com a SATA Air Açores, assegurando que continuarão a desempenhar as suas funções com “profissionalismo, responsabilidade e orgulho”, contribuindo para a solidez financeira e operacional da empresa, e para a valorização do serviço prestado à Região.