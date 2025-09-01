Açoriano Oriental
    • Um total de 3.968 desempregados registados no Centro de Emprego em julho

    Um total de 3.968 desempregados estavam, no final de julho, registados no Centro de Qualificação e Emprego dos Açores, constituindo o número "mais baixo dos últimos 17 anos nos Açores", informou o Governo Regional

    Hoje, 16:42
    Um total de 3.968 desempregados registados no Centro de Emprego em julho

    Autor: Lusa/AO Online

    A informação é avançada numa nota divulgada pelo executivo açoriano que, citando dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), refere que "em julho último, os Açores registaram a segunda maior redução do desemprego em relação ao mês anterior, atrás do Algarve, onde a redução foi de 5,8%".

    Neste mesmo mês "estavam integrados em programas de inserção socioprofissional 1.570 desempregados".

    Já em termos de ofertas de emprego "foram registadas 149 ofertas envolvendo 183 postos de trabalho, tendo sido satisfeitas 111 ofertas, que se refletiu na colocação de 130 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego".

