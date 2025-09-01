Arrifes Kickboxing Clube recebe apoio de 500 mil euros

A verba destina-se a financiar a construção da nova sede e do centro de treinos do clube, na zona da Piedade Jovem, na freguesia dos Arrifes.

Para o autarca de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, o investimento visa não só melhorias infraestruturais, como também fomentar a coesão social, através do desporto, num bairro “com desafios particulares”.

“Este investimento da autarquia tem como objetivo dotar o clube de condições modernas e adequadas para a prática desportiva”, e também favorecer a “integração social de jovens residentes num bairro com desafios particulares”, afirmou, citado no documento.

O autarca enalteceu ainda o “percurso de excelência” do AKC, coroado com a conquista de títulos a nível regional e nacional, o que constitui um motivo de orgulho para o município e para todo o arquipélago.

