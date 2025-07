Ucrânia: Rússia ataca com mais de 300 ‘drones’ e 30 mísseis várias regiões

O ataque começou na sexta-feira à noite e continuou na manhã, com vários ‘drones’ iranianos Shahed e mísseis russos ainda a sobrevoar a Ucrânia enquanto Zelensky estava a atualizar as suas redes sociais.



Pelo menos uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, na cidade de Odessa, no sul do país, onde um ‘drone’ atingiu um edifício residencial de nove andares, provocando um grande incêndio. De acordo com o presidente da câmara da cidade, Gennady Trukhanov, pelo menos 20 ‘drones’ atacaram a cidade durante a noite.



A cidade de Pavlograd, na região sudeste de Dnipro, também sofreu um grande ataque com ‘drones’ e mísseis russos. O administrador da região, Sergi Lisak, declarou que passaram "uma noite e uma manhã infernais", sendo este "o ataque mais massivo [desde o início da invasão]". Segundo Lisak, o ataque danificou um quartel de bombeiros, empresas industriais e um edifício residencial de cinco andares.



O ataque russo também teve como alvo a região nordeste de Sumi, deixando milhares de residentes da capital regional com o mesmo nome sem eletricidade e danificando as infraestruturas civis e os edifícios residenciais na cidade de Shostka.



A região de Kiev também sofreu um ataque de ‘drones’ Shahed, o primeiro desde que Keith Kellogg, o enviado do Presidente norte-americano, Donald Trump, deixou a capital ucraniana após uma visita de vários dias, que começou na segunda-feira. De acordo com as autoridades locais, mais de 20 ‘drones’ russos foram intercetados pelas defesas aéreas, sem causar vítimas.



"Onde necessário, todos os serviços estão a trabalhar e a prestar assistência, restaurando as áreas danificadas e auxiliando as pessoas após o ataque", enfatizou Zelensky.



Já o Ministério da Defesa russo declarou hoje que as suas defesas aéreas abateram 71 ‘drones’ ucranianos na noite passada, 16 deles na região de Moscovo.



Outros 24 aparelhos não tripulados foram abatidos na região sul de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, disseram fontes militares russas.



Em Bryansk, também na fronteira com a Ucrânia, 10 ‘drones’ foram destruídas, disseram as fontes. De acordo com as autoridades de Rostov, o ataque massivo com ‘drones’ na região fez pelo menos um ferido, que foi hospitalizado.



O embaixador ucraniano na Austrália, Vasil Miroshnichenko, declarou nas redes sociais que a maioria dos 49 tanques M1A1 Abrams doados pela Austrália já chegou à Ucrânia.



"Em nome do Governo da Ucrânia e de todos os corações ucranianos, expresso a nossa mais profunda e sincera gratidão ao primeiro-ministro Anthony Albanese e ao vice-primeiro-ministro Richard Marles", disse Miroshnichenko, que não revelou quantos tanques chegaram à Ucrânia, mas sublinhou que os restantes serão entregues "nos próximos meses".