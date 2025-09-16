Grupos Ocidental e Central dos Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão estar sob aviso amarelo entre 20h00 de terça-feira e as 17h00 de quarta-feira, por causa de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

Para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 14h00 de quarta-feira às 17h00 de quinta-feira.