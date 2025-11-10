Açoriano Oriental
    • UAc vai ter licenciatura em Biotecnologia em 2026/2027

    Universidade dos Açores vai integrar a Biotecnologia na sua oferta formativa, com a nova licenciatura a arrancar em 2026/2027, no polo de Angra do Heroísmo. Artur da Câmara Machado, do Centro de Biotecnologia dos Açores, destacou a importância desta área multidisciplinar para o futuro da investigação, da agricultura e da economia regional

    Hoje, 11:36
    UAc vai ter licenciatura em Biotecnologia em 2026/2027

    Autor: Ana Carvalho Melo
    A Biotecnologia vai passar a fazer parte da oferta letiva da Universidade dos Açores (UAc) a partir do próximo ano letivo.A revelação foi feita ao Açoriano Oriental por Artur da Câmara Machado, do Centro de Biotecnologia dos Açores  (CBA) da academia açoriana, que organiza, de 4 a 6 dezembro...
