UAc vai ter licenciatura em Biotecnologia em 2026/2027

Autor: Ana Carvalho Melo
A Biotecnologia vai passar a fazer parte da oferta letiva da Universidade dos Açores (UAc) a partir do próximo ano letivo.A revelação foi feita ao Açoriano Oriental por Artur da Câmara Machado, do Centro de Biotecnologia dos Açores (CBA) da academia açoriana, que organiza, de 4 a 6 dezembro...
Regional Ver Mais
-
Vinho de Cheiro dos Açores pode voltar a ser autorizado
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
PARALELO regressa a Ponta Delgada para celebrar a dança, música e encontros