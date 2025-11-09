Número de adoções nos Açores duplicou em 2024

O número de crianças adotadas nos Açores duplicou num ano, passando de 12 adoções em 2023 para 24 em 2024, segundo dados do Instituto de Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. (ISSA, IPRA) e Equipa da Adoção, a que o Açoriano Oriental teve acesso. Das 24 adoções no ano passado, 19 foram realizadas fo...