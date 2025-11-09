Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Número de adoções nos Açores duplicou em 2024

    Em 2024, os Açores registaram o valor mais alto da última década, com 24 pessoas que encontraram uma família. A reportagem inclui o testemunho de alguém adotado em bebé, que partilha a sua história de “amor e gratidão”.


    premium
    Hoje, 13:06
    Número de adoções nos Açores duplicou em 2024

    Autor: Filipe Torres
    O número de crianças adotadas nos Açores duplicou num ano, passando de 12 adoções em 2023 para 24 em 2024, segundo dados do Instituto de Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. (ISSA, IPRA) e Equipa da Adoção, a que o Açoriano Oriental teve acesso. Das 24 adoções no ano passado, 19 foram realizadas fo...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.