Norte da ilha de São Miguel com atividade sísmica nas últimas 24 horas

“Nas últimas 24 horas tem sido registada alguma atividade sísmica a norte da ilha de São Miguel, mais concretamente, num setor entre a Ribeira Grande e a Ribeirinha”, adiantou o CIVISA em comunicado publicado na sua página da Internet.



Segundo a nota, “embora a maioria dos eventos se localizem no mar”, alguns tiveram epicentro em terra, “na área de influência do vulcão do Fogo”.



“A sismicidade observada até ao momento tem sido marcada por microssismos”, referiu.



O CIVISA é a entidade responsável pela vigilância permanente de toda a atividade sismovulcânica e de outros perigos geológicos do arquipélago dos Açores.



O organismo “nasceu da necessidade de se criar na Região Autónoma dos Açores uma entidade capaz de garantir um serviço de monitorização e vigilância vulcanológica” permanente, lê-se na página ‘online’.



“Sendo o Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores a única estrutura nacional com valências multiparamétricas na área da vulcanologia, mas não tendo vocação para funcionar como serviço permanente, foi criado o CIVISA com a natureza de associação privada sem fins lucrativos, por escritura pública, datada de 30 de julho de 2008, tendo como outorgantes a Região Autónoma dos Açores, o Fundo Regional da Ciência e Tecnologia e a Universidade dos Açores”, lê-se.





