Guitarrista Nuno Bettencourt entre os nomeados aos Grammys 2026

Nuno Bettencourt foi nomeado para um Grammy, uma das distinções mais prestigiadas da indústria musical. Conhecido além fronteiras pelo seu papel na banda Extreme, Nuno Bettencourt é agora reconhecido na categoria de “Melhor Atuação Rock” pela sua interpretação em “Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)”, reforçando o lugar de destaque que ocupa entre os grandes nomes do rock internacional.

O músico já reagiu nas redes sociais, onde partilhou o entusiasmo pela nomeação e deixou uma mensagem de tributo ao espírito do Rock: “Em nome do Rock e do Heavy Metal”. Aproveitou para felicitar os Black Sabbath, referências incontornáveis do género, e mencionou artistas como Yungblud, Adam Wakeman e Frank Bello.

Na sua publicação, deixou ainda uma homenagem a Ozzy Osbourne: “O poder da tua música continuará para sempre a brilhar lá do alto. O rock and roll não pode ser destruído… veio para ficar.” O icónico músico britânico, conhecido como o ‘Príncipe das Trevas’ do heavy metal, morreu este ano, deixando um legado que marcou gerações.

A 68.ª edição anual do Grammy Awards será realizada no dia 1º de fevereiro de 2026, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Califórnia, e promete celebrar os maiores talentos da música mundial.

Esta nomeação destaca o percurso internacional de Bettencourt, conhecido pelo virtuosismo à guitarra e pelo sucesso com os Extreme, banda com que conquistou fama mundial nos anos 90 com temas como “More Than Words”. O músico português tem ainda colaborado com artistas de renome, como Rihanna, e é hoje uma das figuras mais respeitadas do rock global.



