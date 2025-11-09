Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Guitarrista Nuno Bettencourt entre os nomeados aos Grammys 2026

    O guitarrista açoriano Nuno Bettencourt, conhecido pelo seu trabalho com a banda Extreme, foi nomeado para um Grammy pela sua interpretação da música “Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)”.

    Hoje, 14:51
    Guitarrista Nuno Bettencourt entre os nomeados aos Grammys 2026

    Autor: Maria Andrade

    Nuno Bettencourt foi nomeado para um Grammy, uma das distinções mais prestigiadas da indústria musical. Conhecido além fronteiras pelo seu papel na banda Extreme, Nuno Bettencourt é agora reconhecido na categoria de “Melhor Atuação Rock” pela sua interpretação em “Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)”, reforçando o lugar de destaque que ocupa entre os grandes nomes do rock internacional.

    O músico já reagiu nas redes sociais, onde partilhou o entusiasmo pela nomeação e deixou uma mensagem de tributo ao espírito do Rock: “Em nome do Rock e do Heavy Metal”. Aproveitou para felicitar os Black Sabbath, referências incontornáveis do género, e mencionou artistas como Yungblud, Adam Wakeman e Frank Bello.

    Na sua publicação, deixou ainda uma homenagem a Ozzy Osbourne: “O poder da tua música continuará para sempre a brilhar lá do alto. O rock and roll não pode ser destruído… veio para ficar.” O icónico músico britânico, conhecido como o ‘Príncipe das Trevas’ do heavy metal, morreu este ano, deixando um legado que marcou gerações.

    A 68.ª edição anual do Grammy Awards será realizada no dia 1º de fevereiro de 2026, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Califórnia, e promete celebrar os maiores talentos da música mundial.

    Esta nomeação destaca o percurso internacional de Bettencourt, conhecido pelo virtuosismo à guitarra e pelo sucesso com os Extreme, banda com que conquistou fama mundial nos anos 90 com temas como “More Than Words”. O músico português tem ainda colaborado com artistas de renome, como Rihanna, e é hoje uma das figuras mais respeitadas do rock global.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.