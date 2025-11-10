Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • RCCI será reforçada com mais 30 camas

    A Rede de Cuidados Continuados Integrados vai ser reforçada com mais 30 camas, 20 no concelho de Ponta Delgada e 10 no concelho da Praia da Vitória

    premium
    Hoje, 11:16
    RCCI será reforçada com mais 30 camas

    Autor: Arthur Melo
    A Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI) vai passar a dispor, em breve, de mais 30 camas para internamentos de média e longa duração, revelou a Secretaria Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades (SRAPC). Em resposta a um requerimento dos deputados por Partido Socialista (P...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.