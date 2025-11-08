Açoriano Oriental
    • Região cria Linha de Prevenção do Suicídio

    Ainda neste mês de novembro, ficará disponível a Linha de Prevenção do Suicídio dos Açores, revelou a secretária regional da Saúde ao Açoriano Oriental.

    Hoje, 15:18
    Região cria Linha de Prevenção do Suicídio

    Autor: Paula Gouveia
    Os Açores vão dispor da sua própria Linha de Prevenção do Suicídio ainda neste mês de novembro, revelou a secretária regional da Saúde, Mónica Seidi ao Açoriano Oriental.“Estamos a trabalhar intensamente com o nosso parceiro da Linha de Saúde Açores, para que, até ao final do mês, os açorianos possa...
