Região cria Linha de Prevenção do Suicídio

Os Açores vão dispor da sua própria Linha de Prevenção do Suicídio ainda neste mês de novembro, revelou a secretária regional da Saúde, Mónica Seidi ao Açoriano Oriental.“Estamos a trabalhar intensamente com o nosso parceiro da Linha de Saúde Açores, para que, até ao final do mês, os açorianos possa...