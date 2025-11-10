Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Pilotos aprovam acordo negociado entre SPAC e Newtour/MS Aviation

    O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) revelou no domingo que a Assembleia de Empresa da Azores Airlines aprovou, com 75% dos votos, o acordo negociado entre a direção do SPAC, em coordenação com a Comissão de Empresa SPAC/Azores Airlines, e o Consórcio Newtour/MS Aviation.

    Hoje, 11:33
    Pilotos aprovam acordo negociado entre SPAC e Newtour/MS Aviation

    Autor: Ana Carvalho Melo

    “Esta decisão prova que os Pilotos quiseram e souberam negociar para assegurar a possibilidade de futuro da empresa e da profissão, com alternativas, com transparência, equilíbrio, rigor e responsabilidade”, afirma o SPAC em comunicado.
    E acrescenta: “Apesar de atrasos evitáveis, de processos opacos ancorados em classificações de documentos que nada acrescentaram à transparência, e de narrativas públicas contraditórias que sugerem interesses ocultos contrários à privatização, o SPAC respondeu com trabalho e profissionalismo, apresentando soluções, criando alternativas, defendendo princípios e, sobretudo, obtendo resultados.”
    Segundo o sindicato, “fica assim reafirmado o papel do SPAC como parte ativa e determinante na construção de um caminho alternativo e responsável para a Azores Airlines”.
    Neste comunicado, é revelado ainda que, com este acordo, os pilotos quiseram salvaguardar os postos de trabalho, a intangibilidade da remuneração base e dos per diems, assim como o caráter estritamente transitório das medidas, com prazo de vigência, metas objetivas, monitorização paritária e auditoria pelo SPAC.
    O SPAC realça que “a proposta final integrará os mecanismos jurídicos necessários à vinculação do futuro Conselho de Administração e assentará integralmente nos princípios acordados com o Consórcio”.
    O sindicato afirma ainda que “compete agora aos demais intervenientes na privatização da SATA Azores Airlines, com idêntico empenho, encontrar as soluções, assim o queiram, que assegurem a sua potencial e desejável consecução, no melhor interesse de todos”.
    “Fica igualmente claro que não poderá ser imputada ao SPAC ou aos Pilotos da Azores Airlines qualquer responsabilidade por um desfecho adverso e globalmente prejudicial, seja ele qual for”, conclui o comunicado.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.