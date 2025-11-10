Pilotos aprovam acordo negociado entre SPAC e Newtour/MS Aviation

“Esta decisão prova que os Pilotos quiseram e souberam negociar para assegurar a possibilidade de futuro da empresa e da profissão, com alternativas, com transparência, equilíbrio, rigor e responsabilidade”, afirma o SPAC em comunicado.

E acrescenta: “Apesar de atrasos evitáveis, de processos opacos ancorados em classificações de documentos que nada acrescentaram à transparência, e de narrativas públicas contraditórias que sugerem interesses ocultos contrários à privatização, o SPAC respondeu com trabalho e profissionalismo, apresentando soluções, criando alternativas, defendendo princípios e, sobretudo, obtendo resultados.”

Segundo o sindicato, “fica assim reafirmado o papel do SPAC como parte ativa e determinante na construção de um caminho alternativo e responsável para a Azores Airlines”.

Neste comunicado, é revelado ainda que, com este acordo, os pilotos quiseram salvaguardar os postos de trabalho, a intangibilidade da remuneração base e dos per diems, assim como o caráter estritamente transitório das medidas, com prazo de vigência, metas objetivas, monitorização paritária e auditoria pelo SPAC.

O SPAC realça que “a proposta final integrará os mecanismos jurídicos necessários à vinculação do futuro Conselho de Administração e assentará integralmente nos princípios acordados com o Consórcio”.

O sindicato afirma ainda que “compete agora aos demais intervenientes na privatização da SATA Azores Airlines, com idêntico empenho, encontrar as soluções, assim o queiram, que assegurem a sua potencial e desejável consecução, no melhor interesse de todos”.

“Fica igualmente claro que não poderá ser imputada ao SPAC ou aos Pilotos da Azores Airlines qualquer responsabilidade por um desfecho adverso e globalmente prejudicial, seja ele qual for”, conclui o comunicado.

