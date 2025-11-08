Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Paralelo Festival a 15 de novembro

    A cidade de Ponta Delgada vai acolher, no próximo dia 15, mais uma edição do Paralelo Festival, uma organização do 37.25 Núcleo de Artes Performativas.

    Hoje, 15:22
    Paralelo Festival a 15 de novembro

    Autor: Arthur Melo

    Em 2025, o festival apresenta-se em formato de um único dia, com uma programação que celebra a dança, a música e o encontro entre pessoas, contando com duas aulas/workshops gratuitos.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.