Paralelo Festival a 15 de novembro

Autor: Arthur Melo
Em 2025, o festival apresenta-se em formato de um único dia, com uma programação que celebra a dança, a música e o encontro entre pessoas, contando com duas aulas/workshops gratuitos.
A cidade de Ponta Delgada vai acolher, no próximo dia 15, mais uma edição do Paralelo Festival, uma organização do 37.25 Núcleo de Artes Performativas.
