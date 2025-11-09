Guterres defende turismo como "poderosa força para o bem num mundo dividido"

"O turismo é uma poderosa força para o bem num mundo dividido. Une pessoas, constrói pontes entre culturas e abre caminhos para o entendimento e até mesmo para a paz", disse Guterres num discurso por videoconferência na sessão de abertura.



O representante português observou que esta Assembleia Geral comemora o 50º aniversário da agência de turismo da ONU, num momento em que o turismo global "se recuperou da pandemia, a pior crise da sua história".



Guterres celebrou que as chegadas de turistas internacionais em todo o mundo estejam a "atingir números recordes", com o surgimento de novos destinos, especialmente no Médio Oriente e na África, regiões que "trazem nova energia e oportunidades" tanto para os viajantes como para os países anfitriões.



"Mas o crescimento deve andar de mãos dadas com a responsabilidade", alertou Guterres, que insistiu que "o turismo deve ser inclusivo, para que beneficie as comunidades locais e reduza a desigualdade".



O responsável também pediu que o setor se concentrasse na sustentabilidade, com o objetivo de "salvaguardar o património cultural e minimizar o impacto ambiental".



A Assembleia Geral, órgão máximo do Turismo das Nações Unidas, realiza as sessões ordinárias a cada dois anos com a participação de delegados dos países membros e associados desta agência das Nações Unidas, bem como representantes dos membros afiliados.

