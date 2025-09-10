TSD/Açores com congresso em 24 e 25 de outubro

A reunião magna daquela estrutura autónoma do PSD esteve inicialmente agendada para 19 e 20 de setembro, mas "foi alterada por razões logísticas e operacionais", segundo nota de imprensa, lembrando que Joaquim Machado, presidente dos TSD/Açores, já anunciou que se recandidata a mais um mandato, com a moção de estratégia “Emprego e Sindicalismo em transição”.

O X Congresso Regional dos TSD/Açores contará ainda com dirigentes sindicais inscritos naquela organização, numa reunião onde os cerca de 100 congressistas vão debater a situação laboral e sindical dos Açores e refletir sobre os desafios que se colocam aos trabalhadores, "num tempo marcado por profundas transformações no mundo do trabalho".