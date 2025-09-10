Açoriano Oriental
    • TSD/Açores com congresso em 24 e 25 de outubro

    Os TSD/Açores vão reunir-se em congresso nos dias 24 e 25 de outubro, em Ponta Delgada, sob o tema “Emprego e Sindicalismo em transição”, contando com a participação de 82 delegados das nove ilhas do arquipélago

    Hoje, 16:52
    Autor: Lusa/AO Online

    A reunião magna daquela estrutura autónoma do PSD esteve inicialmente agendada para 19 e 20 de setembro, mas "foi alterada por razões logísticas e operacionais", segundo nota de imprensa, lembrando que Joaquim Machado, presidente dos TSD/Açores, já anunciou que se recandidata a mais um mandato, com a moção de estratégia “Emprego e Sindicalismo em transição”.

    O X Congresso Regional dos TSD/Açores contará ainda com dirigentes sindicais inscritos naquela organização, numa reunião onde os cerca de 100 congressistas vão debater a situação laboral e sindical dos Açores e refletir sobre os desafios que se colocam aos trabalhadores, "num tempo marcado por profundas transformações no mundo do trabalho".


