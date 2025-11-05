Três municípios ultrapassam limite de endividamento

Municípios de Vila Franca do Campo, Praia da Vitória e Nordeste continuam acima do limite legal de endividamento e a maioria das autarquias da Região mantém uma forte dependência das transferências do Estado, segundo retrato traçado pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2024, que foi ontem apresentado

