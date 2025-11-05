Três municípios ultrapassam limite de endividamento

Autor: Ana Carvalho Melo
Os municípios de Vila Franca do Campo, Praia da Vitória e Nordeste ultrapassaram, em 2024, o limite legal de endividamento fixado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI).De acordo com o Anuári...
Regional Ver Mais
-
Governo dos Açores reivindica 19 ME de ajudas complementares aos agricultores
-
-
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Festival ‘O Mundo Aqui’ regressa ao Pavilhão do Mar