    • Tempo médio de resposta em emergências nos Açores ultrapassa tempo de referência

    O atendimento a situações emergentes nos Açores está a exceder em mais de três minutos o tempo de resposta recomendado. Entre janeiro e setembro, houve mais de 24 mil ocorrências para a Linha de Emergência Médica

    premium
    Hoje, 10:14
    Tempo médio de resposta em emergências nos Açores ultrapassa tempo de referência

    Autor: Filipe Torres
    Entre janeiro e setembro de 2025, foram registadas 24.016 ocorrências para a Linha de Emergência Médica (LEM) em todo o arquipélago, sendo que mais de metade (13.690) ocorreram na ilha de São Miguel. Seguem-se a Terceira, com 5.545 ocorrências, e o Pico, com 1.506 registos. Os novos dados ...
