    • “Temos o aval dos sócios para a criação da SDUQ”

    Os sócios do Vitória Clube do Pico da Pedra mandataram a direção, presidida por Ricardo Estrela, a iniciar o processo de constituição de uma Sociedade Desportivo Unipessoal por Quotas (SDUQ)



    Hoje, 10:13
    “Temos o aval dos sócios para a criação da SDUQ”

    Autor: Arthur Melo
    O mandato foi aprovado por unanimidade no decorrer de uma Assembleia Geral Extraordinária que, na noite de segunda-feira, juntou cerca de meia centena de associados na sede social do clube da freguesia do Pico da Pedra. Ricardo Estrela congratulou-se com o resultado da reunião com os sóc...
