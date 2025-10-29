Azores Rallye com 101,45 quilómetros distribuídos por 10 classificativas

A 58.ª edição do Azores Rallye, organizada pelo Grupo Desportivo Comercial e que vai para a estrada a 28 e 29 de novembro, conta com 10 provas especiais de classificação.

De acordo com o Regulamento publicado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a prova que é candidata a integrar o Campeonato de Portugal de Ralis em 2026 terá uma extensão total de 461,99 quilómetros (km), dos quais 101,45 serão corridos contra o cronómetro.

As inscrições para a prova, a última do Campeonato dos Açores de Ralis e do Troféu de Ralis de Terra dos Açores, abriram na segunda-feira (dia 28) e encerram a 17 de novembro, sendo publicada a lista de inscritos três dias depois (dia 20).

Na sexta-feira vão realizar-se quatro provas de especiais de classificação, uma dupla passagem por Sete Cidades, com Feteiras pelo meio e a superespecial PDL-Parque Urbano (ensaiada no Rallye de Ponta Delgada) a fechar o primeiro dia de competição.

No sábado o dia começa com as passagens por Pico do Alho e Coroa da Mata, seguindo-se duas incursões por Tronqueira e Graminhais.

Contrariamente ao que era habitual, a derradeira classificativa do rali será Graminhais, sendo este troço o que irá atribuir pontos adicionais (Power Stage) aos concorrentes mais rápidos na estrada.

O rali será antecedido na quinta-feira, dia 27 de novembro (entre as 21h00 e as 23h00) pela realização da cerimónia pública de apresentação das equipas e sessão de autógrafos nas Portas da Cidade. No dia seguinte, pelas 09h00, vai realizar-se o Shakedown, nos Remédios (3,12 km), na Lagoa.



58.º Azores Rallye

Sexta-feira (28 novembro)

PE 1 - Sete Cidades 1 (8,55 km), 15h03;

PE 2 - Feteiras (6,94 km), 16h26;

PE 3 - Sete Cidades 2 (8,55 km), 17h09;

SE 4 - PDL-Parque Urbano (2,21 km), 18h43.

Sábado (29 novembro)

PE 5 - Pico do Alho (9,52 km), 09h23;

PE 6 - Coroa da Mata (11,40 km), 10h26;

PE 7 - Tronqueira 1 (16,64 km), 14h19;

PE 8 - Graminhais 1 (10,50 km), 15h07;

PE 9 - Tronqueira 2 (16,64 km), 16h40;

PE 10 - Graminhais 2 [Power Stage] (10,50 km), 17h28;

Pódio - Praça Gonçalo Velho, em Ponta Delgada, 20h00.