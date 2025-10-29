Açoriano Oriental
    • Açores enfrentam risco elevado devido à prevalência de arritmias e fatores cardiovasculares

    Nos Açores, estima-se que o risco de AVC seja elevado. André Monteiro, do Serviço de Cardiologia do HDES, alerta que a monitorização cardíaca é fundamental para prevenir novos casos e reduzir a mortalidade associada

    Hoje, 09:20
    Açores enfrentam risco elevado devido à prevalência de arritmias e fatores cardiovasculares

    Autor: Filipe Torres
    Nos Açores, embora não existam dados regionais detalhados sobre a incidência de acidente vascular cerebral (AVC), a presença de múltiplos fatores de risco cardiovasculares, incluindo a fibrilhação auricular, sugere que a doença constitui um problema relevante na região.&nbsp;Segundo André ...
