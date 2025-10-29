Há cada vez mais casos de Acidente Vascular Cerebral e a prevenção é “essencial”

O número de casos de AVC tem vindo a aumentar nos Açores, com o HDES a registar cerca de 300 internamentos em 2024 e 208 casos no primeiros oito meses de 2025. Raquel Senra, responsável pela Unidade Cérebro Vascular, alerta para a importância de reconhecer os sinais e agir de imediato: “Tempo é cérebro”

