Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • PS/Açores preocupado com funcionamento do comissariado para a infância

    O PS/Açores mostrou-se preocupado com o funcionamento do Comissariado dos Açores para a Infância (CAI) e considera que o Governo Regional deve atuar rapidamente para “garantir o cumprimento da sua missão”

    Hoje, 17:15
    PS/Açores preocupado com funcionamento do comissariado para a infância

    Autor: Lusa/AO Online

    O partido adiantou, em comunicado, que o grupo parlamentar socialista “manifestou sérias preocupações quanto ao atual funcionamento” do CAI, organismo criado para promover e proteger os direitos das crianças e jovens na região e que se encontra “sem presidente e sem uma equipa técnica multidisciplinar estável”.

    O PS/Açores questionou o executivo de coligação, através de requerimento entregue no parlamento regional, sobre a nomeação de um novo presidente para o CAI, de que forma têm sido asseguradas as competências que lhe estão atribuídas, como tem funcionado o Conselho Regional e com que frequência se reúne.

    Os socialistas perguntam ainda por que razão o plano de atividades para 2025 ainda não foi publicado e como pretende o Governo Regional “suprir a falta de técnicos e garantir uma equipa estável e multidisciplinar”.

    A deputada socialista Cristina Calisto, citada na nota, sublinha que “a inexistência de um presidente e de uma equipa técnica multidisciplinar e estável compromete a missão do CAI, desde logo na capacidade e no tempo de resposta às necessidades apresentadas pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude e pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em todas as ilhas do nosso arquipélago”.

    Para a parlamentar, esta situação “tem repercussões diretas na eficácia da intervenção junto das crianças, dos jovens e das suas famílias”.

    Cristina Calisto alerta ainda que “a ausência de um presidente pressupõe, consequentemente, a falta de deliberações do Conselho Regional e a ausência de recursos torna dificilmente viáveis as atividades previstas para o corrente ano, uma situação que é profundamente preocupante para um organismo com responsabilidades tão sensíveis”.

    “O CAI foi criado com o objetivo de assegurar a coordenação, o acompanhamento e a avaliação da intervenção em matéria de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens nos Açores”, refere, considerando “essencial que o Governo Regional atue rapidamente para restabelecer o normal funcionamento do comissariado e garantir o cumprimento da sua missão”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.