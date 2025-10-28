Federação preocupada com nova taxa de handling da SATA Air Açores no transporte de pescado

Segundo a direção da Federação das Pescas dos Açores, liderada por Jorge Gonçalves, a Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores (ACPA) informou que “iria avançar com medidas de protesto, devido à entrada em vigor, já a partir de 01 de novembro, da nova taxa de ‘handling’, designada por Taxa de Raio-X, aplicada ao transporte aéreo interilhas, no valor de 0,11 euros por quilo, com um mínimo de seis euros por carta de porte”.

“Temos plena consciência de que qualquer taxa ou custo adicional aplicado à comercialização acabará, inevitavelmente, por repercutir-se na produção, com impacto negativo no preço da primeira venda em lota. Os nossos pescadores já enfrentam custos de produção muito elevados e, por isso, não podemos deixar de manifestar preocupação e insatisfação com mais este sobrecusto”, refere a federação em comunicado.

Na nota, a Federação das Pescas dos Açores diz estar “em sintonia” com a Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores e solidária com o setor da comercialização, porque “a produção e a comercialização são partes inseparáveis da mesma fileira”.

“Sem uma comercialização forte, organizada e competitiva, também o setor produtivo não tem futuro nem sustentabilidade”, salienta.

A Federação questiona ainda se “o problema financeiro da SATA [companhia aérea açoriana, que está em fase de privatização] se resolve com esta nova taxa” ou se se estará “apenas a criar um novo problema, penalizando um setor primário essencial, que tanto contribui para a economia da região”.