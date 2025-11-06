Açoriano Oriental
    • Produção de milho forrageiro com grandes prejuízos devido ao mau tempo

    Tempestade Gabrielle e o mau tempo persistente danificou culturas de milho e atrasou as colheitas, pelo que a silagem apresenta fraca qualidade, obrigando a custos acrescidos na alimentação do gado

    premium
    Hoje, 10:23
    Produção de milho forrageiro com grandes prejuízos devido ao mau tempo

    Autor: Ana Carvalho Melo
    A tempestade Gabrielle e as más condições meteorológicas das últimas semanas estão a causar dificuldades aos agricultores, uma vez que afetou a produção de milho forrageiro. A situação, segundo o presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita, ameaça não só a saúde animal, m...
