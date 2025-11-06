Açoriano Oriental
    • Livro desconstrói “o elefante na sala” da morte para os mais novos

    Através do lançamento do livro infantil “Mel, a elefanta na sala”, Paulo Marques, enfermeiro e autor da obra, espera conseguir sensibilizar a população, através dos mais novos, para a temática dos Cuidados Paliativos

    premium
    Hoje, 10:27

    Autor: Daniela Carreiro
    Inspirada pela&nbsp; expressão “o elefante na sala”, a protagonista desta história leva os mais pequenos a desconstruir ideias feitas sobre os cuidados paliativos, morte e vida.Com o livro infantil “Mel, a elefanta na sala”, Paulo Marques,&nbsp; enfermeiro e professor na&nbsp;Escola Superior...
